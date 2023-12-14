Компенсація для роботодавців
Держава готова посприяти створенню нових робочих місць для людей з інвалідністю. Підприємці, які облаштують відповідні робочі місця, отримають компенсацію від держави.
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Загалом у 2024 році планується створення 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.Загальна сума компенсації для бізнесу складе 660 мільйонів гривень.
Що стосується розмірів компенсації, то програма передбачає виплати за придбання спеціальних меблів, обладнання та інших засобів у наступних розмірах:
- робоче місце для особи з інвалідністю І групи – до 100,5 тисяч гривень;
- робоче місце для особи з інвалідністю ІІ групи – до 67 тисяч гривень.
На сьогодні роботодавці вже отримали 41 компенсацію за облаштування робочих місць на понад 2 мільйони гривень. Середній рівень компенсації складає 55 тисяч гривень,
– повідомили в Мінекономіки.
У відомстві закликають бізнес користуватися програмою та створювати нові робочі місця, аби кожен українець мав можливість забезпечувати себе та докладатися до розвитку української економіки.