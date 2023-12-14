Компенсація для роботодавців

Держава готова посприяти створенню нових робочих місць для людей з інвалідністю. Підприємці, які облаштують відповідні робочі місця, отримають компенсацію від держави.

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Загалом у 2024 році планується створення 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.Загальна сума компенсації для бізнесу складе 660 мільйонів гривень.

Що стосується розмірів компенсації, то програма передбачає виплати за придбання спеціальних меблів, обладнання та інших засобів у наступних розмірах:

робоче місце для особи з інвалідністю І групи – до 100,5 тисяч гривень;

робоче місце для особи з інвалідністю ІІ групи – до 67 тисяч гривень.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На сьогодні роботодавці вже отримали 41 компенсацію за облаштування робочих місць на понад 2 мільйони гривень. Середній рівень компенсації складає 55 тисяч гривень,

– повідомили в Мінекономіки.

У відомстві закликають бізнес користуватися програмою та створювати нові робочі місця, аби кожен українець мав можливість забезпечувати себе та докладатися до розвитку української економіки.