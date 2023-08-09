Ранее стало известно, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair уже ведет переговоры с аэропортами по возобновлению полетов из Украины. Планируется, что авиасообщение с Европой возобновится через несколько недель после победы Украины в борьбе с российскими оккупантами.
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После этого о возвращении в Украину начали говорить и другие авиакомпании, некоторые уже даже начали строить конкретные планы.
Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Украины
Компания Air Ocean Airlines сообщила о том, что рассматривает возможность полетов из Украины. В первую очередь, речь идет о сотрудничестве с аэропортом Ужгород, ведь город расположен вплотную к Словакии и находится близко от воздушного пространства НАТО.
Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии. И относительно защищен со стороны востока,
– говорится в предложении компании к украинским властям.
Для полетов из Ужгорода компания хочет использовать два самолета Ан-148. Их владельцем является Cyprus Aircraft Leasing 2.