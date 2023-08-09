Раніше стало відомо, що найбільший європейський лоукостер Ryanair вже веде перемовини з аеропортами щодо відновлення польотів з України. Планується, що авіасполучення з Європою відновиться за кілька тижнів після перемоги України у боротьбі з російськими окупантами.
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Після цього про повернення в Україну почали говорити й інші авіакомпанії, деякі вже навіть почали будувати цілком конкретні плани.
Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з України
Компанія Air Ocean Airlines повідомила про те, що розглядає можливість польотів з України. Насамперед йдеться про співпрацю з аеропортом Ужгород, адже місто розташоване впритул до Словаччини та перебуває близько від повітряного простору НАТО.
Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини. І відносно захищений з боку сходу,
– йдеться у пропозиції компанії до української влади.
Для польотів з Ужгорода компанія хоче використовувати два літаки Ан-148. Їх власником є Cyprus Aircraft Leasing 2.