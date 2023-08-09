Раніше стало відомо, що найбільший європейський лоукостер Ryanair вже веде перемовини з аеропортами щодо відновлення польотів з України. Планується, що авіасполучення з Європою відновиться за кілька тижнів після перемоги України у боротьбі з російськими окупантами.

Цікаво Генератори не дочекаються зими: в Україні можуть вимикати світло вже зараз

Після цього про повернення в Україну почали говорити й інші авіакомпанії, деякі вже навіть почали будувати цілком конкретні плани.

Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з України

Компанія Air Ocean Airlines повідомила про те, що розглядає можливість польотів з України. Насамперед йдеться про співпрацю з аеропортом Ужгород, адже місто розташоване впритул до Словаччини та перебуває близько від повітряного простору НАТО.

Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини. І відносно захищений з боку сходу,

– йдеться у пропозиції компанії до української влади.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Air Ocean Airlines – це молода авіакомпанія, яка була заснована у 2020 році. Раніше вона здійснювала польоти по Україні, зокрема, працювала з рейсами з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова. Також були рейси з Львова до Харкова до Запоріжжя.



Для польотів з Ужгорода компанія хоче використовувати два літаки Ан-148. Їх власником є Cyprus Aircraft Leasing 2.