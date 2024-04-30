Кэшбек за покупку украинских товаров: какие риски стоят за инициативой Кабмина
Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале критикует идею Кабмина по внедрению кэшбека и заявляет, что государство планирует отслеживать транзакции украинцев. Такая инициатива является популистской идеей.
Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач, заметив, что идея с кэшбеком пока не имеет обоснованной экономической модели. Снятие банковской тайны нарушает конституционные права украинцев.
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Кэшбек – популистская идея
По словам доктора экономических наук, когда экономика растет быстрее, чем ожидалось, когда бизнес развивается активнее, чем прогнозировали, появляется желание использовать деньги на что-то другое, чем на усиление обороноспособности страны. Как раз украинский кэшбек является популистским действием, ведь нет экономической модели, которая бы обосновывала эффект от него.
Мы предлагали сделать такой анализ. К сожалению, пока запроса от Кабинета Министров нет. С другой стороны, мы предлагали идею, когда бизнес может организовать украинский кэшбек без привлечения государственных финансов,
– отметил Длигач.
Не лучший путь реализации
По мнению доктора экономических наук, делать для реализации кэшбека снятие банковской тайны и открывать расходы украинцев для государственных органов является не лучшим путем.
Мы уже смогли остановить идею налогов на транзакции украинцев, которая тоже предусматривала частичное снятие банковской тайны. Я убежден, что мы остановим и эту инициативу. Мы – это коалиция бизнес сообществ и аналитические украинские центры,
– подчеркнул Длигач.
Также он добавил, что снятие банковской тайны определенным образом нарушает конституционные права украинцев, которые являются основой восстановления Украины и украинского экономического роста.
Без этого мы будем двигаться в сторону Северной Кореи, а не Европейского Союза,
– прокомментировал Длигач.
Распределение финансов Украины
Доктор экономических наук объяснил, что все налоги, которые Украина собирает от бизнеса и доходов физических лиц в бюджете равна тому, что государство тратит на финансирование украинских военных и закупку оружия. Все, что касается социальных расходов и расходов, связанных с восстановлением Украины финансируется внешне заимствованными грантами от международных партнеров нашей страны.
Международные партнеры не могут профинансировать увеличение выплат украинским военным. Дополнительные финансы нужно искать в сокращении других военных расходов или в увеличении налоговых поступлений.
Было бы понятно, если бы это сделали благодаря экономическому росту, но, к сожалению, многие в правительстве и Офисе президента так не мыслят,
– отметил Длигач.
Кабинет Министров Украины: последние новости
- Кабмин издал распоряжение, в котором включил столичный отель Украина в список на приватизацию. Аукцион по продаже "Украины" планируют провести в конце этого лета.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для украинцев. Он добавил, что в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.
- Кабмин принял постановление, которое предусматривает изменения в получении загранпаспортов. Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.