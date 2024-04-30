Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач, зауваживши, що ідея з кешбеком поки не має обґрунтованої економічної моделі. Зняття банківської таємниці порушує конституційні права українців.

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Кешбек – популістична ідея

За словами доктора економічних наук, коли економіка зростає швидше, ніж очікувалось, коли бізнес розвивається активніше, ніж прогнозували, з'являється бажання використати гроші на щось інше, ніж на посилення обороноздатності країни. Якраз український кешбек є популістичною дією, адже немає економічної моделі, яка б обґрунтовувала ефект від нього.

Ми пропонували зробити такий аналіз. На жаль, поки запиту від Кабінету Міністрів немає. З іншого боку, ми пропонували ідею, коли бізнес може організувати український кешбек без залучення державних фінансів,

– зазначив Длігач.

Не найкращий шлях реалізації

На думку доктора економічних наук, робити для реалізації кешбеку зняття банківської таємниці та відкривати витрати українців для державних органів є не найкращим шляхом.

Ми вже спромоглися зупинити ідею податків на транзакції українців, яка б теж передбачала часткове зняття банківської таємниці. Я переконаний, що ми зупинимо і цю ініціативу. Ми – це коаліція бізнес спільнот та аналітичні українські центри,

– підкреслив Длігач.

Також він додав, що зняття банківської таємниці у певний спосіб порушує конституційні права українців, які є основою відновлення України та українського економічного зростання.

Без цього ми будемо рухатись в бік Північної Кореї, а не Європейського Союзу,

– прокоментував Длігач.

Розподілення фінансів України

Доктор економічних наук пояснив, що всі податки, які Україна збирає від бізнесу та доходів фізичних осіб в бюджеті дорівнює тому, що держава витрачає на фінансування українських військових та закупівлю зброї. Все, що стосується соціальних видатків та видатків, пов'язаних з відбудови України фінансується зовнішньо запозиченими грантами від міжнародних партнерів нашої країни.

Міжнародні партнери не можуть профінансувати збільшення виплат українським військовим. Додаткові фінанси потрібно шукати в скороченні інших військових видатків або в збільшенні податкових надходжень.

Було б зрозуміло, якби це зробили завдяки економічному зростанню, але, на жаль, багато хто в Уряді та Офісі президента так не мислить,

– зауважив Длігач.

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