Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач, заметив, что идея с кэшбеком пока не имеет обоснованной экономической модели. Снятие банковской тайны нарушает конституционные права украинцев.

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Кэшбек – популистская идея

По словам доктора экономических наук, когда экономика растет быстрее, чем ожидалось, когда бизнес развивается активнее, чем прогнозировали, появляется желание использовать деньги на что-то другое, чем на усиление обороноспособности страны. Как раз украинский кэшбек является популистским действием, ведь нет экономической модели, которая бы обосновывала эффект от него.

Мы предлагали сделать такой анализ. К сожалению, пока запроса от Кабинета Министров нет. С другой стороны, мы предлагали идею, когда бизнес может организовать украинский кэшбек без привлечения государственных финансов,

– отметил Длигач.

Не лучший путь реализации

По мнению доктора экономических наук, делать для реализации кэшбека снятие банковской тайны и открывать расходы украинцев для государственных органов является не лучшим путем.

Мы уже смогли остановить идею налогов на транзакции украинцев, которая тоже предусматривала частичное снятие банковской тайны. Я убежден, что мы остановим и эту инициативу. Мы – это коалиция бизнес сообществ и аналитические украинские центры,

– подчеркнул Длигач.

Также он добавил, что снятие банковской тайны определенным образом нарушает конституционные права украинцев, которые являются основой восстановления Украины и украинского экономического роста.

Без этого мы будем двигаться в сторону Северной Кореи, а не Европейского Союза,

– прокомментировал Длигач.

Распределение финансов Украины

Доктор экономических наук объяснил, что все налоги, которые Украина собирает от бизнеса и доходов физических лиц в бюджете равна тому, что государство тратит на финансирование украинских военных и закупку оружия. Все, что касается социальных расходов и расходов, связанных с восстановлением Украины финансируется внешне заимствованными грантами от международных партнеров нашей страны.

Международные партнеры не могут профинансировать увеличение выплат украинским военным. Дополнительные финансы нужно искать в сокращении других военных расходов или в увеличении налоговых поступлений.

Было бы понятно, если бы это сделали благодаря экономическому росту, но, к сожалению, многие в правительстве и Офисе президента так не мыслят,

– отметил Длигач.

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