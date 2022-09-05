Бизнес активность в августе
- С начала полномасштабной войны было зарегистрировано около 150 тысяч новых ФЛП
- В августе было зарегистрировано более 22 тысяч ФЛП и 3 тысячи компаний.
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Динамика регистрации нового бизнеса в Украине / Инфографика Опендатабот
Активность заведений питания
По состоянию на начало сентября в Украине работают 73% общепита, если сравнивать с довоенным периодом, по данным компании по автоматизации заведений Poster.
В августе лидерами по уровню работы общепита стали следующие области:
- Волынская – 88%,
- Тернопольская – 85%,
- Черкасская – 83%.
Рынок труда в августе
В августе выросли предложения от работодателей. Количество вакансий в августе увеличилось на 20%, сосчитали в Work.ua.
- Чаще всего ищут менеджеров по продажам, поваров, продавцов, бухгалтеров и водителей.
- Больше всего вакансий есть в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
Конкуренция между будущими работниками
Что касается конкуренции между кандидатами на вакансию, то она снизилась. В среднем количество отзывов на вакансию уменьшилось до 1,63% против 1,98% в июле.
Самые высокие зарплаты второй месяц подряд предлагают:
- медиабайерам – 59,5 тысячи гривен,
- тимлидам – 53,75 тысячи гривен,
- телеведущим и операционным менеджерам – 40 тысяч гривен.
Самые маленькие зарплаты зафиксированы у уборщиков – 7,5 тысячи гривен и педагога-организатора – 8 тысяч гривен. По данным исследования Work.ua, у 36% опрошенных украинцев произошло сокращение зарплат за время активной фазы войны.