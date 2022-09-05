Бізнес активність у серпні
- З початку повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисячі нових ФОПів
- У серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів та 3 тисячі компаній.
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Динаміка реєстрації нового бізнесу в Україні / Інфографіка Опендатабот
Активність закладів харчування
Станом на початок вересня в Україні працюють 73% закладів громадського харчування, якщо порівнювати з довоєнним періодом, за даними компанії з автоматизації закладів Poster.
У серпні лідерами за рівнем роботи громадського харчування стали такі області:
- Волинська – 88%,
- Тернопільська – 85%,
- Черкаська – 83%.
Ринок праці у серпні
У серпні зросли пропозицій від роботодавців. Кількість вакансій у серпні збільшилась на 20%, порахували в Work.ua.
- Найчастіше шукають менеджерів з продажу, кухарів, продавців, бухгалтерів та водіїв.
- Найбільше вакансій є у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Конкуренція між майбутніми працівниками
Що стосується конкуренції між кандидатами на вакансію то вона знизилась. У середньому кількість відгуків на вакансію поменшала до 1,63% проти 1,98% у липні.
Найвищі зарплати другий місяць поспіль пропонують:
- медіабайєрам – 59,5 тисячі гривень,
- тімлідам – 53,75 тисячі гривень,
- телеведучим та операційним менеджерам – 40 тисяч гривень.
Найменші зарплати зафіксовані у прибиральників — 7,5 тисячі гривень та педагога-організатора – 8 тисяч гривень. За даними дослідження Work.ua, у 36% опитаних українців відбулося скорочення зарплат за час активної фази війни.