Бізнес активність у серпні

  • З початку повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисячі нових ФОПів
  • У серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів та 3 тисячі компаній.

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Динаміка реєстрації нового бізнесу в Україні / Інфографіка Опендатабот

Активність закладів харчування

Станом на початок вересня в Україні працюють 73% закладів громадського харчування, якщо порівнювати з довоєнним періодом, за даними компанії з автоматизації закладів Poster.

У серпні лідерами за рівнем роботи громадського харчування стали такі області:

  • Волинська – 88%,
  • Тернопільська – 85%,
  • Черкаська – 83%.

Ринок праці у серпні

У серпні зросли пропозицій від роботодавців. Кількість вакансій у серпні збільшилась на 20%, порахували в Work.ua.

  • Найчастіше шукають менеджерів з продажу, кухарів, продавців, бухгалтерів та водіїв.
  • Найбільше вакансій є у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Конкуренція між майбутніми працівниками

Що стосується конкуренції між кандидатами на вакансію то вона знизилась. У середньому кількість відгуків на вакансію поменшала до 1,63% проти 1,98% у липні.

Найвищі зарплати другий місяць поспіль пропонують:

  • медіабайєрам – 59,5 тисячі гривень,
  • тімлідам – 53,75 тисячі гривень,
  • телеведучим та операційним менеджерам – 40 тисяч гривень.

Найменші зарплати зафіксовані у прибиральників — 7,5 тисячі гривень та педагога-організатора – 8 тисяч гривень. За даними дослідження Work.ua, у 36% опитаних українців відбулося скорочення зарплат за час активної фази війни.