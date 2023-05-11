Бизнесы продолжают сокращать штаты работников на фоне новых вызовов. Увольнение сотрудников, в частности, стало одной из причин потери доверия команды Meta к Марку Цукербергу.

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Какие компании анонсировали увольнение работников

С начала мая 2023 года уже 10 компаний сообщили о сокращении штатов. Одним из первых стал банк Morgan Stanley. Сообщают, что решение руководства финансового учреждения коснется 3,6% от 82 тысяч работников.

В то же время технологическая компания из Сан-Франциско Unity Software сократит свой штат на 8% и проведет реконструкцию отделов. Добавляют, что вторая часть плана обойдется фирме в 26 миллионов долларов.

Компания LinkedIn планирует сократить более 700 работников. Об этом сообщил генеральный директор компании. По его словам, это решение продиктовано нестабильным спросом, изменениями в поведении клиентов и быстрыми изменениями в общей ситуации.

Технологический гигант Microsoft сообщил об очередном раунде увольнений на этой неделе. В частности, американская компания уволит 158 работников из штаб-квартиры в Редмонде, штат Вашингтон. Кроме того, ранее компания анонсировала увольнение 10 тысяч работников на фоне "серьезных перемен".