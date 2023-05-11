Бізнеси подовжують скорочувати штати працівників на тлі нових викликів. Звільнення співробітників, зокрема, стало однієї з причин втрати довіри команди Meta до Марка Цукерберга.

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Які компанії анонсували звільнення працівників

З початку травня 2023 року уже 10 компанія повідомили про скорочення штатів. Одним із перших став банк Morgan Stanley. Повідомляють, що рішення керівництва фінансової установи торкнеться 3,6% від 82 тисяч працівників.

Натомість технологічна компанія з Сан-Франциско Unity Software скоротить свій штат на 8% та проведе реконструкцію певних відділів. Додають, що друга частина плану обійдеться фірмі у 26 мільйонів доларів.

Компанія LinkedIn планує скоротити понад 700 працівників. Про це повідомив генеральний директор компанії. За його словами, це рішення продиктоване нестабільним попитом, змінах у поведінці клієнтів та швидких змін загальної ситуації.

Технологічний гігант Microsoft повідомив про черговий раунд звільнень цього тижня. Зокрема, американська компанія звільнить 158 працівників зі штаб-квартири у Редмонді, штат Вашингтон. Крім того, раніше компанія анонсувала звільнення 10 тисяч працівників на тлі "серйозних змін".