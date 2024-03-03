Инвестиции в разминирование

Министерство экономики и Palantir Technologies подписали соглашение о партнерстве. Американский гигант будет использовать искусственный интеллект, чтобы помочь Украине в разминировании территорий.

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Компания Palantir Technologies специализируется на анализе больших данных. Одним из главных инвесторов является Питер Тиль – первый инвестор Facebook и один из соучредителей PayPal. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2020 года.

Основными клиентами Palantir сейчас являются спецслужбы. В портфолио компании сотрудничество с ЦРУ, инвестиционными банками и хедж-фондами.

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В Украине компания будет заниматься гуманитарными разминированиями. Речь идет об автоматизации процессов, расширение цифровых возможностей процесса, имплементация в принятие решений платформы на базе искусственного интеллекта Palantir AIP и тому подобное.

Документы о сотрудничестве подписали в Лондоне. Цель совместного проекта – как можно быстрее разминирования территорий при наименьших затратах ресурсов. В частности, платформа с Palantir AIP сможет анализировать информацию об определенной территории и советовать, какой тип разминирования лучше всего применить.