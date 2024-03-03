Інвестиції у розмінування

Міністерство економіки та Palantir Technologies підписали угоду про партнерство. Американський гігант буде використовувати штучний інтелект, аби допомогти Україні у розмінуванні територій.

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Компанія Palantir Technologies спеціалізується на аналізі великих даних. Одним з головних інвесторів є Пітер Тіль – перший інвестор Facebook та один із співзасновників PayPal. Її акції торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі з 2020 року.

Основними клієнтами Palantir наразі є спецслужби. У портфоліо компанії співпраця з ЦРУ, інвестиційними банками та хедж-фондами.

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В Україні компанія буде займатися гуманітарними розмінуваннями. Йдеться про автоматизацію процесів, розширення цифрових можливостей процесу, імплементація у прийняття рішень платформи на базі штучного інтелекту Palantir AIP тощо.

Документи про співпрацю підписали у Лондоні. Мета спільного проєкту – якомога швидше розмінування територій за найменших витрат ресурсів. Зокрема, платформа з Palantir AIP зможе аналізувати інформацію про певну територію та радити, який тип розмінування найкраще застосувати.