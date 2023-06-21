Президент о восстановлении Украины

Прежде всего Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках Конференции по восстановлению Украины следует понимать, что речь идет о миллионах рабочих мест и миллиардных доходах компаний для всех стран, которые стремятся "жить свободно, несмотря на любые хищные амбиции разных Путиных", информирует 24 Канал.

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Глава государства также подчеркнул, что мир сталкивается с рядом разных вызовов в разных регионах. Поэтому он призвал на этой конференции перейти от "визий к сделкам, а от сделок к реальным проектам".

Украинская делегация предлагает конкретные вещи, которые мы предлагаем сделать вместе,

– добавил Зеленский.

Президент выделил пять направлений для создания условий для мира. Речь идет о следующих пунктах:

потенциал единства;

потенциал устойчивости;

потенциал роста;

потенциал безопасности;

потенциал демократии.

Глава государства также упомянул о важном значении украинского агросектора для мира. По его словам, во время полномасштабной агрессии России мир понял ценность зерна из Украины. Дело в том, что сейчас, по меньшей мере 600 миллионов человек прямо зависят от аграрного производства из Украины. Следовательно, это серьезный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Владимир Зеленский заметил, еще одна сфера, которая достойна внимания, – это энергетика. Президент подчеркнул, что война России против Украины лишь подтвердила важность "зеленых трансформаций", которые могут стать базой для усиления глобальной безопасности и реальной энергетической стабильности.

Зеленский подметил, что Украина имеет все шансы стать одним из важных поставщиков чистого электричества и зеленого водорода для Европы. По его словам, потенциал только одной этой отрасли оценивают в 400 миллиардов долларов.