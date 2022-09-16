Adobe покупает сервис Figma

Разработчик программного обеспечения Adobe планируют приобрести стартап Figma за 20 миллиардов долларов, занимающийся разработкой интерфейсов. Благодаря соглашению Adobe Inc. желает расширить свой набор творческих инструментов для профессионалов.

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Сочетание Adobe и Figma изменит наше представление о совместном творчестве,

– отметил гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

Самая большая сделка в истории

Как отмечает агентство, одна половина сделки будет оплачена наличными, а другая – акциями. Поскольку часть будет оплачена акциями, то такое приобретение является поглощением. Рынок уже определил его, как наибольшее в истории поглощения частного разработчика программного обеспечения. К слову, это также самое большое приобретение компании Adobe за ее историю.

Напомним! Компания Adobe, которая более десяти лет являвшаяся фаворитом на Уолл-стрит, пострадала от технологического спада, поскольку с начала года ее акции потеряли 45% своей стоимости.

Что известно о Figma

Компания Figma в Сан-Франциско была основана около десяти лет назад Диланом Филдом и Эваном Уоллесом. Стартап представил инструменты разработки программного обеспечения на основе браузера, позволяющие разработчикам программного обеспечения работать вместе в режиме реального времени, обходя иногда неловкий процесс сохранения и отправки своей работы соавторам с помощью коллекции разнородных программ.

Компания была оценена в 10 миллиардов долларов во время последнего раунда финансирования годом ранее. Среди спонсоров Figma – компании венчурного капитала Kleiner Perkins, Index Ventures и Greylock Partners. За последние годы компания расширила свою клиентскую базу до таких компаний как Airbnb Inc., Google, Herman Miller и Kimberly-Clark Corp.

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