Adobe купує сервіс Figma

Розробник програмного забезпечення Adobe планують придбати стартап Figma за 20 мільярдів доларів, котрий займається розробкою інтерфейсів. Завдяки угоді Adobe Inc. хоче розширити свій набір творчих інструментів для професіоналів.

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Поєднання Adobe і Figma змінить наше уявлення про спільну творчість,

– зазначив гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

Найбільша угода в історії

Як зазначає агентство, одна половина угоди буде оплачена готівкою, а інша – акціями. Оскільки частина буде оплачена акціями то таке придбання є поглинанням. Ринок вже визначив його, як найбільше в історії поглинання приватного розробника програмного забезпечення. До слова це також найбільше придбання компанії Adobe за її історію.

Нагадаємо! Компанія Adobe, яка понад десять років була фаворитом на Волл-стріт, постраждала від технологічного спаду, оскільки з початку року її акції втратили 45% своєї вартості.

Що відомо про Figma

Компанія Figma в Сан-Франциско була заснована близько десяти років тому Діланом Філдом і Еваном Воллесом. Стартап представив інструменти розробки програмного забезпечення на основі браузера, які дозволяють розробникам програмного забезпечення працювати разом у режимі реального часу, обходячи інколи незграбний процес збереження та надсилання своєї роботи співавторам за допомогою колекції різнорідних програм.

Компанія була оцінена в 10 мільярдів доларів під час останнього раунду фінансування рік тому. Серед спонсорів Figma – компанії венчурного капіталу Kleiner Perkins, Index Ventures і Greylock Partners. За останні роки компанія розширила свою клієнтську базу до таких компаній, як Airbnb Inc., Google, Herman Miller і Kimberly-Clark Corp.

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