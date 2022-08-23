Кроме того, после двух лет пребывания по стартап-визе иностранные команды разработчиков смогут претендовать на статус временного резидента сроком на дополнительные 3 года, чтобы продолжить работу в Литве. Об этом говорится на сайте программы Startup Visa Lithuania.

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Иностранным стартаперам упростили условия пребывания в Литве

Руководитель программы Startup Lithuania в Innovation Agency Lithuania Роберта Рудокене отметила, что ранее зарубежные стартапы, релокировавшиеся в Литву из-за пределов стран Европейского Союза, были вынуждены ежегодно возобновлять свои визы и очень много времени уделять непосредственно миграционным вопросам и бюрократии.

Мы считаем, что разрешение на резидентство на два года позволит стартапам сконцентрироваться на более важных вещах, а именно – развитии их бизнесов,

– подчеркнула Рудокене.

Отмечается, что Литва запустила программу стартап-виз в 2017 году и с тех пор в страну релокировались более 90 иностранных стартапов. По состоянию на сегодня, по официальным данным, в Литве работает более 1 тысячи стартапов, которые только за прошлый год привлекли около 423 миллиона евро инвестиций.

Отметим, что Литва – самая популярная страна Европейского Союза после Польши, куда релокируются украинские команды стартапов. Это позволяет им и их продуктам получить доступ к рынку ЕС и европейскому венчурному капиталу.

При этом специальные визы для стартаперов – не единственная инициатива, призванная привлечь в Литву профессиональных разработчиков. Вильнюс предлагает целый ряд льгот и программ и поощряет иностранные бизнесы к переезду.