Крім того, після двох років перебування по стартап-візі, іноземні команди розробників зможуть претендувати на статус тимчасового резидента терміном на додаткові 3 роки, щоб продовжити працювати у Литві. Про це мовиться на сайті програми Startup Visa Lithuania.

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Іноземним стартаперам спростили умови перебування у Литві

Керівниця програми Startup Lithuania в Innovation Agency Lithuania Роберта Рудокене зауважила, що раніше закордонні стартапи, які релокувалися у Литву з-поза меж країн Європейського Союзу, були змушені щороку поновлювати свої візи й дуже багато часу приділяти безпосередньо міграційним питанням та бюрократії.

Ми вважаємо, що дозвіл на резидентство на два роки дасть можливість стартапам концентруватися на більш важливих речах, а саме – розвитку їхніх бізнесів,

– підкреслила Рудокене.

Зазначається, що Литва запустила програму стартап-віз у 2017 році, й відтоді у країну релокувались понад 90 іноземних стартапів. Станом на зараз, за офіційними даними, у Литві працює понад 1 тисяча стартапів, які лише за минулий рік залучили близько 423 мільйони євро інвестицій.

Зауважимо, що Литва є найпопулярнішою країною Європейського Союзу після Польщі, куди релокуються українські команди стартапів. Це дозволяє їм та їхнім продуктам отримати доступ до ринку ЄС і європейського венчурного капіталу.

При цьому, спеціальні візи для стартаперів – не єдина ініціатива, покликана залучити у Литву фахових розробників. Вільнюс пропонує цілу низку пільг та програм й усіляко заохочує іноземні бізнеси до переїзду.