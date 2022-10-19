Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании окончательно объявило, что решение по делу с ноября прошлого года останется неизменным. Дело в том, что ранее ведомство уже заставляло технологическую компанию избавиться от Giphy, однако Meta пыталась оспорить требование.

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Британский антимонопольный регулятор против Meta

Американская Meta заключила сделку о приобретении Giphy за 400 миллионов долларов еще в 2020 году, однако британскому Управлению по вопросам конкуренции и рынков такая покупка не понравилась. Техногиганта обвинили в монополизации рынка социальных сетей.

В ноябре 2021 года регулятор впервые официально приказал Meta отказаться от приобретения платформы gif-изображений. Однако компания с решением не согласилась и подала апелляцию. Апелляционный орган Великобритании через несколько месяцев вернул дело в Управление по вопросам конкуренции и рынкам на повторное рассмотрение.

Однако после этого решение ведомства не изменилось. Антимонопольный регулятор признал предварительный вывод о том, что поглощение Giphy существенно уменьшает динамическую конкуренцию, законным:

Отказ или ограничение доступа других социальных сетей к gif-изображениям Giphy подталкивает клиентов пользоваться сайтами, которые принадлежат Meta. Британские пользователи уже проводят долю в 73% времени на платформах под руководством американского техногиганта, что противоречит антимонопольному законодательству Великобритании.

времени на платформах под руководством американского техногиганта, что противоречит антимонопольному законодательству Великобритании. Изменение условий доступа к Giphy на таких платформах, как TikTok, Twitter и Snapchat, все равно передает данные пользователей через серверы Meta даже тогда, когда они хотят только воспользоваться функционалом Giphy в другой социальной сети.

К слову, на повторное решение британского антимонопольного регулятора уже успели отреагировать непосредственно в Meta. Техногигант заявил, что "разочарован требованием", но воспринимает последний вывод, как "поставленную точку" в этом вопросе, и больше никак не будет пытаться обжаловать решение.