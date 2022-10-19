Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії остаточно оголосило, що рішення у справі від листопада минулого року залишиться незмінним. Річ у тім, що раніше відомство уже змушувало технологічну компанію позбутися Giphy, однак Meta намагалась оскаржити вимогу.
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Британський антимонопольний регулятор проти Meta
Американська Meta уклала угоду про придбання Giphy за 400 мільйонів доларів ще у 2020 році, проте британському Управлінню з питань конкуренції та ринків така покупка не сподобалась. Техногіганта звинуватили у монополізації ринку соціальних мереж.
У листопаді 2021 року регулятор вперше офіційно наказав Meta відмовитися від придбання платформи gif-зображень. Проте, компанія з рішенням не погодилася, й подала апеляцію. Апеляційний орган Великої Британії через декілька місяців повернув справу до Управління з питань конкуренції та ринків на повторний розгляд.
Однак після цього рішення відомства не змінилося. Антимонопольний регулятор визнав попередній висновок про те, що поглинання Giphy суттєво зменшує динамічну конкуренцію, законним:
- Відмова або обмеження доступу інших соціальних мереж до gif-зображень Giphy підштовхує клієнтів користуватися сайтами, які належать Meta. Британські користувачі вже проводять частку у 73% часу на платформах під керівництвом американського техногіганта, що суперечить антимонопольному законодавству Великої Британії.
- Зміна умов доступу до Giphy на таких платформах, як TikTok, Twitter та Snapchat, все одно передає дані користувачів через сервери Meta навіть тоді, коли вони лише хочуть скористатися функціоналом Giphy в іншій соціальній мережі.
До слова, на повторне рішення британського антимонопольного регулятора вже встигли відреагувати безпосередньо у Meta. Техногігант заявив, що "розчарований вимогою", але сприймає останній висновок, як "поставлену крапку" у цьому питанні, і більше жодним чином не намагатиметься оскаржити рішення.