Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії остаточно оголосило, що рішення у справі від листопада минулого року залишиться незмінним. Річ у тім, що раніше відомство уже змушувало технологічну компанію позбутися Giphy, однак Meta намагалась оскаржити вимогу.

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Британський антимонопольний регулятор проти Meta

Американська Meta уклала угоду про придбання Giphy за 400 мільйонів доларів ще у 2020 році, проте британському Управлінню з питань конкуренції та ринків така покупка не сподобалась. Техногіганта звинуватили у монополізації ринку соціальних мереж.

У листопаді 2021 року регулятор вперше офіційно наказав Meta відмовитися від придбання платформи gif-зображень. Проте, компанія з рішенням не погодилася, й подала апеляцію. Апеляційний орган Великої Британії через декілька місяців повернув справу до Управління з питань конкуренції та ринків на повторний розгляд.

Однак після цього рішення відомства не змінилося. Антимонопольний регулятор визнав попередній висновок про те, що поглинання Giphy суттєво зменшує динамічну конкуренцію, законним:

Відмова або обмеження доступу інших соціальних мереж до gif-зображень Giphy підштовхує клієнтів користуватися сайтами, які належать Meta. Британські користувачі вже проводять частку у 73% часу на платформах під керівництвом американського техногіганта, що суперечить антимонопольному законодавству Великої Британії.

часу на платформах під керівництвом американського техногіганта, що суперечить антимонопольному законодавству Великої Британії. Зміна умов доступу до Giphy на таких платформах, як TikTok, Twitter та Snapchat, все одно передає дані користувачів через сервери Meta навіть тоді, коли вони лише хочуть скористатися функціоналом Giphy в іншій соціальній мережі.

До слова, на повторне рішення британського антимонопольного регулятора вже встигли відреагувати безпосередньо у Meta. Техногігант заявив, що "розчарований вимогою", але сприймає останній висновок, як "поставлену крапку" у цьому питанні, і більше жодним чином не намагатиметься оскаржити рішення.