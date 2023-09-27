Очередной обход ограничений: как удалось реализовать схему

Зарегистрированный в Лондоне глобальный трейдер Glencore решил помочь россиянам в обходе ограничений и сбыте собственной продукции. Как удалось выяснить журналистам, компания смогла провезти из России в Италию тысячи тонн меди.

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Это стало возможным при посредничестве Турции. Glencore приобрел как минимум 5 тысяч тонн листовой меди, которую изготовила "Уральская горно-металлургическая компания", а затем привезла товар в итальянский порт Ливорно.

Важно! Пока нет санкций в отношении торговли российскими металлами, но ЕС и Великобритания наложили санкции на владельцев упомянутого российского предприятия. США наложили санкции на предприятие уже после того, как Glencore покупал сырье и вез его в Италию.

Как отреагировали в Glencore

Представители компании сообщили, что исполненное соглашение было последней частью исполнения контракта, который был заключен еще до полномасштабного вторжения россиян. После новых соглашений с россиянами трейдер не заключал и уверяет, что не собирается этого делать, пока продолжается война.

Также в Glencore сообщили, что соглашение о торговле российским алюминием должно завершиться в конце 2023 года.

Следует отметить, что Турция не присоединилась к западным санкциям против россиян и стала плацдармом для перенаправления товаров оккупантов.