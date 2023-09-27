Черговий обхід обмежень: як вдалося реалізувати схему

Глобальний трейдер Glencore, який зареєстрований у Лондоні, вирішив допомогти росіянам в обході обмежень та збуті власної продукції. Як вдалося з'ясувати журналістам, компанія змогла провезти з Росії до Італії тисячі тонн міді.

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Це стало можливий за посередництва Туреччини. Glencore придбав як мінімум 5 тисяч тонн листової міді, яку виготовила "Уральська гірничо-металургійна компанія", а потім привезла товар до італійського порту Ліворно.

Важливо! Наразі немає санкцій щодо торгівлі російськими металами, але ЄС та Велика Британія наклали санкції на власників згаданого російського підприємства. США наклали санкції на підприємство вже після того, як Glencore купував сировину та віз її до Італії.

Як зреагували у Glencore

Представники компанії повідомили, що виконана угода була останньою частиною виконання контракту, який уклали ще до повномасштабного вторгнення росіян. Після того нових угод з росіянами трейдер не укладав та запевняє, що не збирається цього робити, поки триває війна.

Також у Glencore повідомили, що угода щодо торгівлі російським алюмінієм повинна завершитися наприкінці 2023 року.

Варто зазначити, що Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти росіян та стала плацдармом для перенаправлення товарів окупантів.