Нужно ли мобилизованному закрывать ФЛП: юрист рассказал о нюансах

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Среди тех, кого могут мобилизовать, есть и ФЛП. Адвокат Андрей Межрицкий рассказал, что мобилизация не является основанием для того, чтобы изменять статус физического лица – предпринимателя, однако есть определенные нюансы.

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Должностные лица ВСУ должны закрыть ФЛП

По словам адвоката, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" за гражданами нашего государства, призванными на военную службу, не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности ФЛП. Если в период мобилизации или срочной службы они не ведут предпринимательскую деятельность, то начисление налогов и сборов не производится.

Мобилизация не является основанием для прекращения предпринимательской деятельности.

В то же время военные должностные лица ВСУ не имеют права на другую оплачиваемую деятельность, в том числе и предпринимательскую. Это касается тех, кто занимает военные должности в Вооруженных Силах Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины и других военных формирований.

Кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки.

Можно заключить, что совместная деятельность будет считаться нарушением, если лицо занимает военную должность ВСУ (например командира роты или заместителя командира роты). Совместная деятельность не будет нарушением и позволяет получать доходы, если военнослужащий не является военным должностным лицом,

– написал адвокат.

Какое может быть наказание за нарушение

В действующем законодательстве нет перечня военных должностей, позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью.

В случае если военнообязанный является военным должностным лицом, то занятие предпринимательской деятельностью будет незаконным. Это влечет административное правонарушение. Наказанием может быть штраф в размере 5100-8500 гривен с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству.

По словам Межерицкого, прекращение и регистрация предпринимательской деятельности с юридической и технической стороны сегодня очень простой процесс.

Как для прекращения так и для регистрации физического лица – предпринимателя нужно иметь электронную цифровую подпись (оформляется онлайн, если лицо является клиентом "Приватбанка" или "Ощадбанка"), регистрации на Портале "Действие" и несколько кликов,

– объяснил он.

Юрист напомнил, что прекратить и зарегистрировать предпринимательскую деятельность возможно за один день, никаких временных или иных юридических ограничений нет.

Если возникают сомнения в том, является ли военнообязанным должностным лицом ВСУ, лучше закрыть ФЛП, подчеркнул юрист.

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