Нужно ли мобилизованному закрывать ФЛП: юрист рассказал о нюансах
Источник:Андрей Межерицкий
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды Вооруженных Сил Украины.
Среди тех, кого могут мобилизовать, есть и ФЛП. Адвокат Андрей Межрицкий рассказал, что мобилизация не является основанием для того, чтобы изменять статус физического лица – предпринимателя, однако есть определенные нюансы.
Смотрите также Жить в дурдоме и умереть, или улететь в Париж - львовский фотограф Горбай о бегстве из Украины
Должностные лица ВСУ должны закрыть ФЛП
По словам адвоката, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" за гражданами нашего государства, призванными на военную службу, не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности ФЛП. Если в период мобилизации или срочной службы они не ведут предпринимательскую деятельность, то начисление налогов и сборов не производится.
Мобилизация не является основанием для прекращения предпринимательской деятельности.
В то же время военные должностные лица ВСУ не имеют права на другую оплачиваемую деятельность, в том числе и предпринимательскую. Это касается тех, кто занимает военные должности в Вооруженных Силах Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины и других военных формирований.
Кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки.
Можно заключить, что совместная деятельность будет считаться нарушением, если лицо занимает военную должность ВСУ (например командира роты или заместителя командира роты). Совместная деятельность не будет нарушением и позволяет получать доходы, если военнослужащий не является военным должностным лицом,
– написал адвокат.
Какое может быть наказание за нарушение
В действующем законодательстве нет перечня военных должностей, позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью.
В случае если военнообязанный является военным должностным лицом, то занятие предпринимательской деятельностью будет незаконным. Это влечет административное правонарушение. Наказанием может быть штраф в размере 5100-8500 гривен с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству.
По словам Межерицкого, прекращение и регистрация предпринимательской деятельности с юридической и технической стороны сегодня очень простой процесс.
Как для прекращения так и для регистрации физического лица – предпринимателя нужно иметь электронную цифровую подпись (оформляется онлайн, если лицо является клиентом "Приватбанка" или "Ощадбанка"), регистрации на Портале "Действие" и несколько кликов,
– объяснил он.
Юрист напомнил, что прекратить и зарегистрировать предпринимательскую деятельность возможно за один день, никаких временных или иных юридических ограничений нет.
Если возникают сомнения в том, является ли военнообязанным должностным лицом ВСУ, лучше закрыть ФЛП, подчеркнул юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Ограниченно пригодные для военной службы также могут быть мобилизованы во время военного положения. Однако служить они будут в подразделениях, не требующих сильной физической подготовки. Если отсрочки нет, военнообязанных отправляют на прохождение ВЛК, где определяется уровень годности к военной службе. Именно врачи военно-лекарственной комиссии должны указывать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине.
- Каждый мобилизованный перед отправкой на фронт проходит обязательную подготовку, однако срок подготовки зависит от многих факторов. Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак рассказал, что срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1 – 2 месяца. Он добавил, что сейчас в Украине открываются новые школы подготовки.
- Есть определенный список лиц, которых не могут забрать на службу. Среди таких – мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей. Как рассказал адвокат Ростислав Кравец, мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, не подлежащие мобилизации. Впрочем, отца-одиночку могут забрать в армию только с его согласия.