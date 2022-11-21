Кто генерирует "налог на Google" в Украине

В лидеры вошли три американские компании: Google, Apple и Meta, бывший Facebok. А вот стриминговый сервис Netflix оказался на седьмом месте в списке крупнейших плательщиков "налога на Google" – не повышал цены для Украины.

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Сейчас, как и год назад, базовый тариф стоит 4,99 евро, премиум – 9,99 евро. Платформа с откровенным контентом OnlyFans, которую придумал украинец Леонид Радвинский, наоборот подняла ценники. По состоянию на сегодня сервис уплатил в украинский бюджет 890 тысяч долларов НДС и занимает аж 14 строчку в списке. Такими данными поделился глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Последний в пятерке – американский разработчик видеоигр и цифровой дистрибуции Valve. Автор культовых Counter-Strike и Dota оказался среди крупнейших плательщиков НДС благодаря своему онлайн-магазину игр Steam, рассказал глава Федерации киберспорта Иван Данишевский.

Самые украинские разработки на Steam – Sherlock Holmes Chapter One от студии Frogwares за 699 гривен.

Metro Exodus от 4A Games за 506 гривен и бесплатная игра Shatterline от Frag Lab.

За регистрацию каждого нового продукта на платформе разработчик платит 100 долларов сбора. Эту сумму возвращают, если скорректированный валовой доход от продаж достигает как минимум 1000 долларов.

Кто платит "налог на Google" / Инфографика Forbes

Что такое "налог на Google"

Законопроект №4184 обязывает незарегистрированные в Украине международные интернет-компании с 2021 года уплачивать 20% налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов от продаж электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и так далее.

В народе этот налог окрестили "налогом на Google", но он касается и многих других компаний. В общей сложности его платят те, чей годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 миллион гривен, то есть такие компании как Meta (экс-Facebook), Microsoft, Amazon, Netflix и так далее.

Для уплаты налога IT-компаниями разработали кабинет на сайте Государственной налоговой службы, где можно зарегистрироваться и коммуникировать с налоговиками.

Уплачивают налог в долларах или евро.

С начала 2022 года аккаунты создали 80 компаний.

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