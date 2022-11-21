Кто генерирует "налог на Google" в Украине
В лидеры вошли три американские компании: Google, Apple и Meta, бывший Facebok. А вот стриминговый сервис Netflix оказался на седьмом месте в списке крупнейших плательщиков "налога на Google" – не повышал цены для Украины.
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Сейчас, как и год назад, базовый тариф стоит 4,99 евро, премиум – 9,99 евро. Платформа с откровенным контентом OnlyFans, которую придумал украинец Леонид Радвинский, наоборот подняла ценники. По состоянию на сегодня сервис уплатил в украинский бюджет 890 тысяч долларов НДС и занимает аж 14 строчку в списке. Такими данными поделился глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Последний в пятерке – американский разработчик видеоигр и цифровой дистрибуции Valve. Автор культовых Counter-Strike и Dota оказался среди крупнейших плательщиков НДС благодаря своему онлайн-магазину игр Steam, рассказал глава Федерации киберспорта Иван Данишевский.
- Самые украинские разработки на Steam – Sherlock Holmes Chapter One от студии Frogwares за 699 гривен.
- Metro Exodus от 4A Games за 506 гривен и бесплатная игра Shatterline от Frag Lab.
- За регистрацию каждого нового продукта на платформе разработчик платит 100 долларов сбора. Эту сумму возвращают, если скорректированный валовой доход от продаж достигает как минимум 1000 долларов.
Кто платит "налог на Google" / Инфографика Forbes
Что такое "налог на Google"
Законопроект №4184 обязывает незарегистрированные в Украине международные интернет-компании с 2021 года уплачивать 20% налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов от продаж электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и так далее.
В народе этот налог окрестили "налогом на Google", но он касается и многих других компаний. В общей сложности его платят те, чей годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 миллион гривен, то есть такие компании как Meta (экс-Facebook), Microsoft, Amazon, Netflix и так далее.
- Для уплаты налога IT-компаниями разработали кабинет на сайте Государственной налоговой службы, где можно зарегистрироваться и коммуникировать с налоговиками.
- Уплачивают налог в долларах или евро.
- С начала 2022 года аккаунты создали 80 компаний.