Хто генерує "податок на Google" в Україні

До лідерів увійшли три американські компанії: Google, Apple й Meta, колишній Facebok. А от стримінговий сервіс Netflix опинився лише на сьомому місці у списку найбільших платників "податку на Google" – не підвищував ціни для України.

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Зараз, як і рік тому базовий тариф коштує 4,99 євро, преміум – 9,99 євро. Платформа із відвертим контентом OnlyFans, яку придумав українець Леонід Радвінський, навпаки підняла цінники. Станом на зараз сервіс сплатив до українського бюджету 890 тисяч доларів ПДВ й посідає аж 14 сходинку у списку. Такими даними поділився голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Останній у п’ятірці – американський розробник відеоігор та цифрової дистрибуції Valve. Автор культових Counter-Strike і Dota опинився серед найбільших платників ПДВ завдяки своєму онлайн-магазину ігор Steam, розповів голова Федерації кіберспорту Іван Данішевський.

Найпопулярніші українські розробки на Steam – Sherlock Holmes Chapter One від студії Frogwares за 699 гривень.

Metro Exodus від 4A Games за 506 гривень й безкоштовна гра Shatterline від Frag Lab.

За реєстрацію кожного нового продукту на платформі розробник платить 100 доларів збору. Цю суму повертають, якщо скоригований валовий дохід від продажів сягає як мінімум 1000 доларів.

Хто платить "податок на Google" / Інфографіка Forbes

Що таке "податок на Google"

Законопроєкт №4184 зобовʼязує незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії з 2021 року сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ) з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПО, реклами тощо.

У народі цей податок охрестили "податком на Google", але він стосується й багатьох інших компаній. Загалом його платять ті, чий річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 мільйон гривень, тобто такі компанії як Meta (екс-Facebook), Microsoft, Amazon, Netflix тощо.

Для сплати податку IT-компаніями, розробили кабінет на сайті Державної податкової служби, де можна зареєструватися і комунікувати з податківцями.

Сплачують податок у доларах чи євро.

З початку 2022 року облікові записи створили 80 компаній.

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