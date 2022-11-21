Хто генерує "податок на Google" в Україні
До лідерів увійшли три американські компанії: Google, Apple й Meta, колишній Facebok. А от стримінговий сервіс Netflix опинився лише на сьомому місці у списку найбільших платників "податку на Google" – не підвищував ціни для України.
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Зараз, як і рік тому базовий тариф коштує 4,99 євро, преміум – 9,99 євро. Платформа із відвертим контентом OnlyFans, яку придумав українець Леонід Радвінський, навпаки підняла цінники. Станом на зараз сервіс сплатив до українського бюджету 890 тисяч доларів ПДВ й посідає аж 14 сходинку у списку. Такими даними поділився голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Останній у п’ятірці – американський розробник відеоігор та цифрової дистрибуції Valve. Автор культових Counter-Strike і Dota опинився серед найбільших платників ПДВ завдяки своєму онлайн-магазину ігор Steam, розповів голова Федерації кіберспорту Іван Данішевський.
- Найпопулярніші українські розробки на Steam – Sherlock Holmes Chapter One від студії Frogwares за 699 гривень.
- Metro Exodus від 4A Games за 506 гривень й безкоштовна гра Shatterline від Frag Lab.
- За реєстрацію кожного нового продукту на платформі розробник платить 100 доларів збору. Цю суму повертають, якщо скоригований валовий дохід від продажів сягає як мінімум 1000 доларів.
Хто платить "податок на Google" / Інфографіка Forbes
Що таке "податок на Google"
Законопроєкт №4184 зобовʼязує незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії з 2021 року сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ) з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПО, реклами тощо.
У народі цей податок охрестили "податком на Google", але він стосується й багатьох інших компаній. Загалом його платять ті, чий річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 мільйон гривень, тобто такі компанії як Meta (екс-Facebook), Microsoft, Amazon, Netflix тощо.
- Для сплати податку IT-компаніями, розробили кабінет на сайті Державної податкової служби, де можна зареєструватися і комунікувати з податківцями.
- Сплачують податок у доларах чи євро.
- З початку 2022 року облікові записи створили 80 компаній.