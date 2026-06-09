Рада поддержала налог на OLX: кто освобождается от уплаты: кто освобождается от уплаты

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №15111-д. Речь идет о налогообложении доходов, которые получены через цифровые платформы.

Кто не будет платить налог на OLX

Подробнее о законодательной инициативе и кто может не платить налог, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Речь идет о современных правилах налогообложения для сервисов такси, доставки, аренды жилья, маркетплейсов, образовательных и других цифровых платформ. Законопроект внедряет международный автоматический обмен информацией о доходах, полученные через такие сервисы, в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР. Важно, что бизнес единогласно поддерживает этот законопроект и был приобщен на всех этапах его разработки и обсуждения.

Ключевые параметры новых правил:

единый налоговый платеж в 10% НДФЛ (его платит сама платформа как налоговый агент;

не нужно подавать никаких деклараций, а все администрирование осуществляет оператор платформы;

в частности, правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Важно! Необлагаемый порог составит до 2 тысяч евро в год для продажи товаров через цифровые платформы. Это означает, что разовые продажи личных вещей фактически не будут подпадать под налогообложение.

Марченко добавил, что решение будет способствовать детенизации доходов в цифровой экономике, созданию равных правил для всех участников рынка и дополнительным поступлениям в бюджет без повышения налогов.

Ожидаемый фискальный эффект составит примерно 14 миллиардов гривен ежегодно.

В условиях войны все внутренние доходы государственного бюджета направляются на финансирование сектора безопасности и обороны,

– добавил Сергей Марченко.

Заметьте! Это является очередным шагом на пути европейской интеграции.

Что известно о новом налоге

Верховная Рада приняла в целом законопроект №15111-д или известный как налог на OLX. Его поддержали 241 народный депутат. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что налог "заработает" ближе к 2028 году.

В частности, в апреле на платформе OLX прокомментировали события. Компания сообщила, что положительно оценивает принятие закона. Также в OLX довольны, что мнения и позиции компании были учтены.