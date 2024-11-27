Налоги в Украине: сколько должны заплатить украинцы с минимальной зарплаты
В Украине по состоянию на сегодня минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Однако это сумма без учета налога.
Какие налоги высчитываются из зарплаты украинцев
С 1 апреля размер заработной платы украинцев увеличился на 900 гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
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Еще в начале года размер минимальной зарплаты составлял 7 100 гривен. Однако выросла не только зарплата, но и размер налогов.
В частности сейчас с зарплат украинцев высчитывается два налога:
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц);
- военный сбор.
Сколько составляет размер налогов в 2024 году
Размер этих налогов сейчас такой:
- НДФЛ – 18% от заработной платы лица;
- военный сбор – ранее составлял 1,5%, но после повышения налогов он увеличился до – 5%.
Обратите внимание! Закон будет применяться задним числом. Поэтому военный сбор повышен уже с зарплаты за октябрь.
Какой сейчас налог при минимальной зарплате
Ранее ставка налогов с граждан составляла 19,5%. Однако после повышения военного сбора эта цифра увеличилась до 23% увеличилась до 23%.
Заметьте! Минимальная зарплата сейчас 8 тысяч гривен, тогда как налог достигает – 1 840 гривен. то есть минимальная выплата с учетом налога составляет 6 160 гривен.