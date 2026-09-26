Сколько платит ФЛП 1-й группы ежемесячно

К первой группе единого налога могут относиться ФЛП, которые не используют труд наемных работников, осуществляют розничную продажу товаров с торговых мест на рынках или предоставляют бытовые услуги населению, сообщают в Государственной налоговой службе Украины. В 2026 году предельный объем дохода для такой группы составляет 1 444 049 гривен в год.

Основной платеж – единый налог. В 2026 году его максимальная ставка для ФЛП 1-й группы составляет 332,80 гривны в месяц, что равно 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В то же время это именно максимальная ставка: конкретный размер устанавливает соответствующий сельский, поселковый или городской совет в зависимости от вида деятельности предпринимателя.

Второй обязательный платеж – военный сбор. Для ФЛП 1-й группы в 2026 году он составляет 864,70 гривен в месяц, то есть 10 % от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2026 года. Уплачивать его нужно ежемесячно не позднее 20 числа включительно текущего месяца.

Третья составляющая – единый социальный взнос (ЕСВ). Минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц, или 5 707,02 гривны за квартал. Для ФЛП, работающих по упрощенной системе, ЕСВ за себя уплачивается ежеквартально – не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом.

Обратите внимание! Таким образом, если применяется максимальная ставка единого налога, ежемесячная нагрузка на ФЛП 1-й группы по этим трем платежам составляет 3 099,84 гривны. В то же время ЕСВ уплачивается ежеквартально, поэтому фактические платежи в течение года распределяются не абсолютно равномерно по месяцам.

Сколько ФЛП 1-й группы заплатит за год

При максимальной ставке единого налога и минимальном ЕСВ за весь 2026 год предприниматель 1-й группы будет иметь следующие обязательства: 3 993,60 гривны единого налога, 10 376,40 гривны военного сбора и 22 828,08 гривны ЕСВ. В общей сложности это составляет 37 198,08 гривны за год.

Важно! Для первой группы единого налога эти платежи не привязаны непосредственно к фактически полученному доходу. То есть сам по себе месяц, в котором предприниматель ничего не заработал, не отменяет ежемесячного единого налога и военного сбора, а также обязанности по уплате ЕСВ, если у ФЛП нет законных оснований для освобождения от него.

В то же время максимальная сумма единого налога может быть меньше у конкретного предпринимателя. Местные Рады самостоятельно устанавливают фиксированные ставки для ФЛП 1-й группы в пределах предельного размера, поэтому перед расчетом своих обязательств стоит проверить ставку по месту регистрации.

Обратите внимание! Есть и важный нюанс относительно ЕСВ: закон предусматривает категории предпринимателей, которые могут быть освобождены от уплаты взноса за себя. Поэтому для отдельных ФЛП фактическая годовая нагрузка может быть меньше рассчитанных 37 198,08 гривен.

Что касается отчетности, ФЛП 1-й группы отчитывается за календарный год. Декларацию плательщика единого налога необходимо подать в течение 60 календарных дней после окончания отчетного года, а информация об ЕСВ подается в составе соответствующей годовой декларации.

Итак, ФЛП 1-й группы в 2026 году должен учитывать три основных платежа – единый налог, военный сбор и ЕСВ. При максимальном едином налоге и без льгот их совокупная сумма составляет 37 198,08 гривен в год, однако фактическая нагрузка может отличаться из-за местной ставки единого налога и возможных льгот по уплате ЕСВ.

Ранее мы писали, что ФЛП недостаточно просто следить за годовым лимитом дохода, чтобы не возникло проблем с банком. Финансовое учреждение также обращает внимание на обороты, характер операций и то, насколько они соответствуют обычной деятельности предпринимателя.