Скільки платить ФОП 1 групи щомісяця

До першої групи єдиного податку можуть належати ФОП, які не використовують працю найманих працівників, здійснюють роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню, повідомляють у Державній податковій службі України. У 2026 році граничний обсяг доходу для такої групи становить 1 444 049 гривень на рік.

Основний платіж – єдиний податок. У 2026 році його максимальна ставка для ФОП 1 групи становить 332,80 гривні на місяць, що дорівнює 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Водночас це саме максимальна ставка: конкретний розмір встановлює відповідна сільська, селищна або міська рада залежно від виду діяльності підприємця.

Другий обов'язковий платіж – військовий збір. Для ФОП 1 групи у 2026 році він становить 864,70 гривні на місяць, тобто 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року. Сплачувати його потрібно щомісяця не пізніше 20 числа включно поточного місяця.

Третя складова – єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць, або 5 707,02 гривні за квартал. Для ФОП на спрощеній системі ЄСВ за себе сплачується щоквартально – не пізніше 20 числа місяця, що настає за кварталом.

Зверніть увагу! Таким чином, якщо застосовується максимальна ставка єдиного податку, щомісячне навантаження ФОП 1 групи за цими трьома платежами становить 3 099,84 гривні. Водночас ЄСВ сплачується поквартально, тому фактичні платежі протягом року розподіляються не абсолютно однаково по місяцях.

Скільки ФОП 1 групи заплатить за рік

За умови максимальної ставки єдиного податку та мінімального ЄСВ за весь 2026 рік підприємець 1 групи матиме такі зобов'язання: 3 993,60 гривні єдиного податку, 10 376,40 гривні військового збору та 22 828,08 гривні ЄСВ. Загалом це становить 37 198,08 гривні за рік.

Важливо! Для першої групи єдиного податку ці платежі не прив'язані безпосередньо до фактично отриманого доходу. Тобто сам по собі місяць, у якому підприємець нічого не заробив, не скасовує щомісячного єдиного податку та військового збору, а також обов'язку зі сплати ЄСВ, якщо ФОП не має законної підстави для звільнення від нього.

Водночас максимальна сума єдиного податку може бути меншою у конкретного підприємця. Місцеві ради самостійно встановлюють фіксовані ставки для ФОП 1 групи в межах граничного розміру, тому перед розрахунком своїх зобов'язань варто перевірити ставку за місцем реєстрації.

Зверніть увагу! Є і важливий нюанс щодо ЄСВ: закон передбачає категорії підприємців, які можуть бути звільнені від сплати внеску за себе. Тому для окремих ФОП фактичне річне навантаження може бути меншим за розраховані 37 198,08 гривні.

Що стосується звітності, ФОП 1 групи звітує за календарний рік. Декларацію платника єдиного податку потрібно подати протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, а інформація про ЄСВ подається у складі відповідної річної декларації.

Отже, ФОП 1 групи у 2026 році має враховувати три основні платежі – єдиний податок, військовий збір та ЄСВ. За максимальним єдиним податком і без пільг їхня сукупна сума становить 37 198,08 гривні на рік, однак фактичне навантаження може відрізнятися через місцеву ставку єдиного податку та можливі пільги зі сплати ЄСВ.

Раніше ми писали, що ФОПам недостатньо просто стежити за річним лімітом доходу, щоб не мати проблем із банком. Фінансова установа також звертає увагу на обороти, характер операцій та те, наскільки вони відповідають звичній діяльності підприємця.