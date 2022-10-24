Об этом свидетельствует опрос портала grc.ua, передает Бизнес 24. В нем приняли участие 2 600 работников компаний разных отраслей в разных регионах Украины в период августа – сентября этого года.

Читайте также Как не потерять клиентов во время войны: советы бизнесу

Результаты опроса

Согласно исследованию, 40% украинцев потеряли работу после 24 февраля, а еще 50% получили сокращение зарплаты или продолжают зарабатывать те же деньги, что и до полномасштабного вторжения России. При этом только 4% заявили о росте собственных доходов.

Как отмечают аналитики grc.ua, украинские специалисты в большинстве своем вынуждены выбирать между двумя вариантами: работать в условиях снижения зарплаты или продолжать сложный поиск работы при высокой конкуренции и завышенных требованиях к кандидатам.

Кроме того, по результатам опроса, стало известно, что более половины украинцев готовы работать за более низкое финансовое вознаграждение на 5, 15, 25% и более. В то же время, лишь немного больше трети опрошенных не согласны идти ни на какие зарплатные уступки.