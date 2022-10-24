Про це свідчить опитування порталу grc.ua, передає Бізнес 24. У ньому взяли участь 2 600 працівників компаній різних галузей у різних регіонах України у період серпня – вересня цього року.

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Результати опитування

За дослідженням, 40% українців втратили роботу після 24 лютого, а ще 50% отримали скорочення зарплати або продовжують заробляти ті ж гроші, що й до повномасштабного вторгнення Росії. При цьому, лише 4% заявили про зростання власних доходів.

Як зазначають аналітики grc.ua, українські спеціалісти нині здебільшого змушені обирати між двома варіантами: працювати в умовах зниження зарплати або продовжувати складний пошук роботи при високій конкуренції та завищених вимогах до кандидатів.

Крім того, за результатами опитування, стало відомо, що більш ніж половина українців готові працювати за нижчу фінансову винагороду на 5, 15, 25% та більше. Водночас, лише трохи більше третини опитаних не згодні йти на жодні зарплатні поступки.