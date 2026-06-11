Генеральный директор «Укрпочты» впервые прокомментировал решение «Новой почты» приобрести банк

Новость о возможном приобретении банка группой компаний Nova вызвала бурное обсуждение на рынке. На фоне сообщений о создании первого в Украине банка финансовой инклюзии свою позицию озвучил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Что говорит Смилянский о банке «Новой почты»?

«Новая почта», ведет активные переговоры о приобретении банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии. Об этом и своей позиции рассказал Игорь Смилянский.

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После появления этой информации Игорь Смилянский опубликовал комментарий в Facebook, отметив,, что получил немало сообщений с вопросами о ситуации.

Основные сообщения были примерно в таком формате: «Как же так? Вы боролись за этот закон и это право столько лет, а банк будет у «Новой почты». Это несправедливо». Поэтому должен кратко прокомментировать,

– написал Смилянский.

По его словам,, главной целью закона о финансовой инклюзии было не получение преимуществ для конкретной компании,, а расширение доступа украинцев к банковским услугам.

Потому что мы разрабатывали этот закон, чтобы решить проблему миллионов людей, которые не имеют доступа к финансовым услугам, ветеранов и людей с инвалидностью, которые не могут получить их дома, людей в прифронтовых регионах, где нет банков и банкоматов. Решить проблему миллионов украинцев, а не Смилянского и Укрпочты, как это позиционировали НБУ и его руководство,

– написал чиновник.

Поэтому он положительно оценивает тот факт, что механизм финансовой инклюзии начнет работать, даже если первой его реализует другая компания. Однако, по его мнению, «Новая Почта» не сможет охватить большое количество людей, поскольку не имеет такой разветвленной сети, как у «Укрпочты».

Что касается вопроса, почему, НБУ постоянно находил причины не дать Укрпочте, а точнее украинцам, банк финансовой инклюзии, думаю, уже понятно,

– подытожил Смилянский.

Какой банк может приобрести «Новая почта»?

Речь идет о приобретении «БТА Банка», пишет ЕП.

После покупки группа планирует отказаться от полноценной банковской лицензии учреждения и получить новую – для деятельности банка финансовой инклюзии. В НБУ подтвердили интерес компании к банковской деятельности.

Можем подтвердить, что компания «Новая почта» заинтересована в осуществлении банковской деятельности, в частности в статусе банка финансовой инклюзии,

– сообщили в регуляторе.

В то же время в Нацбанке отметили,, что на данный момент компания формально еще не подавала документов на покупку банка.

Что нужно знать о «Новой почте»?