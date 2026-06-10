Готовят прорыв: "Новая почта" собирается открыть еще 300 отделений в Польше
Украинский почтовый оператор Nova Post продолжает активно наращивать присутствие в Польше. Компания планирует уже в 2026 году открыть около 300 новых отделений, делая ставку не только на украинских клиентов, но и на польский бизнес и электронную коммерцию.
Как может вырасти сеть "Новой почты" в Польше?
Сейчас Nova Post имеет в Польше 122 точки обслуживания различных форматов, пишет Wiadomości Handlowe.
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Генеральный директор Nova Post в Польше Якуб Карон говорит, что сеть сегодня включает:
- 30 собственных отделений;
- 16 франчайзинговых отделений;
- 31 мини-отделение;
- 45 пунктов PUDO, расположенных на базе кафе, гостиниц, сервисных центров, медицинских учреждений и других партнерских бизнесов.
Нашей отправной точкой была попытка адаптировать украинскую бизнес-модель к реалиям ЕС, с особым акцентом на Польшу. Нашим текущим приоритетом является достижение полного соответствия ожиданиям и предпочтениям местных клиентов. Одна из целей – трансформироваться из украинского оператора, обслуживающего граждан Украины, в полностью европейскую компанию,
– говорит гендиректор.
План на 2026 год – открыть еще примерно 300 отделений. Новые открытия должны усилить позиции компании в различных регионах Польши и сделать услуги более доступными для клиентов.
Как отметил руководитель польского подразделения, пока основной аудиторией компании остаются украинцы.
80% клиентов Nova Post в Польше составляют украинцы, а 90% отправлений связаны с доставкой между Польшей и Украиной,
– говорит Якуб Карон.
Поэтому компания планирует активнее работать с польскими предпринимателями, особенно в сфере электронной коммерции.
Что надо знать о "Новой почте"?
- С 13 апреля 2026 года "Новая почта" повысила базовые тарифы на доставку посылок из-за роста расходов и адаптации к экономическим условиям. Бесплатными остаются упаковки малых посылок, фирменные конверты, переадресация в дороге, а также часть тарифов на услуги не меняется.
- На "Новой почте" бесплатное хранение посылок длится 7 дней, для паллет – 3 дня, после чего начинается платный период. Тарифы на платное хранение варьируются от 10 до 100 гривен в день в зависимости от размера посылки или типа товара.
- "Новая почта" планирует выйти на рынки Канады, Китая и расширить свое присутствие в Европе до 2028 года, а также открыть отделения в США.