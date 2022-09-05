Так, с 6 сентября 2022 года начнет действовать ряд изменений в регулировании валютного рынка. Они будут касаться и непосредственно деятельности украинского бизнеса.

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Рынок налички

НБУ намерен увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка – в объем наличной валюты, который банк может предложить украинцам, будут включать весь объем приобретенной ими с 13 апреля 2022 года у граждан безналичных, а не только половины от него.

Реструктуризация внешних долгов клиентов

С 6 сентября банки будут обязаны рекомендовать клиентам, имеющим задолженность перед нерезидентами, обратиться к кредиторам с предложением реструктуризировать долг на условиях, которые не хуже реструктуризации внешней задолженности правительства Украины.

Вместе с тем НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по кредитам, когда соблюдаются все без исключения соответствующие условия:

дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года включительно;

заемщик, по состоянию на 24 февраля текущего года, не имел просроченной задолженности по кредитному договору;

общая сумма средств, которую разрешено перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не может превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа включительно;

от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа включительно; средства, которые используются для покупки иностранной валюты и ее перевода для уплаты процентных платежей, не могут привлекаться по кредитам от резидентов;

заемщик не является налоговым должником ;

; заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля, в том числе выплачивал зарплаты сотрудникам и другие обязательные платежи.

К слову, по оценкам Нацбанка, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами в период с 24 февраля по 10 августа не превышает 550 миллионов долларов.

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Приобретение бизнесом валюты для расчетов

В НБУ постановили, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие сначала должно использовать уже имеющуюся у него иностранную валюту, и только потом, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

К слову, по состоянию на 2 сентября, объем средств на валютных счетах клиентов, являющихся юридическими лицами (без учета средств бюджета и внебюджетных фондов), в банковской системе составляет 8,7 миллиарда долларов.

Учитывая это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины,

– объясняют в НБУ.

Валютный надзор банков

Нацбанк определил, что банки в Украине не имеют права прекращать валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операциям с экспорта или импорта товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета.