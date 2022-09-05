Так, з 6 вересня 2022 року почне діяти низка змін щодо регулювання валютного ринку. Вони стосуватимуться й безпосередньо діяльності українського бізнесу.

Читайте також Як працюють мультивалютний сервіс GEO Pay та платформа WhiteBit

Готівковий ринок валюти

НБУ має намір збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати українцям, будуть включати весь обсяг придбаної ними з 13 квітня 2022 року у громадян безготівки, а не лише половину від нього.

Реструктуризація зовнішніх боргів клієнтів

З 6 вересня банки будуть повинні рекомендувати клієнтам, які мають заборгованість перед нерезидентами, звернутися до кредиторів з пропозицією реструктуризувати борг на умовах, які є не гіршими за умови реструктуризації зовнішньої заборгованості уряду України.

Разом з тим НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати відсоткових платежів за кредитами, коли дотримуються усі без винятку відповідні умови:

дата сплати процентних платежів припадає на період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року включно;

позичальник, станом на 24 лютого поточного року, не мав протермінованої заборгованості за кредитним договором;

загальна сума коштів, яку дозволено переказати у межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не може перевищувати п'яту частину від суми відсотків, що підлягали сплаті у період з 24 лютого до 10 серпня включно;

від суми відсотків, що підлягали сплаті у період з 24 лютого до 10 серпня включно; кошти, які використовуються для покупки іноземної валюти та її переказу з метою сплати процентних платежів, не можуть залучатися за кредитами від резидентів;

позичальник не є податковим боржником ;

; позичальник продовжував здійснювати господарську діяльність після 23 лютого, зокрема виплачував зарплати співробітникам та інші обов'язкові платежі.

До слова, за оцінками Нацбанку, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами у період з 24 лютого до 10 серпня не перевищує 550 мільйонів доларів.

Зверніть увагу LEGO виділить мільйони на допомогу українським дітям: як розподілять гроші

Придбання бізнесом валюти задля розрахунків

У НБУ постановили, що для здійснення розрахунків в іноземній валюті, підприємство спершу повинне використати вже наявну у нього іноземну валюту, і лише далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

До слова, станом на 2 вересня, обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів, які є юридичними особами (без урахування коштів бюджету та позабюджетних фондів), у банківській системі становить 8,7 мільярда доларів.

Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту й дасть змогу зберегти міжнародні резерви України,

– пояснюють у НБУ.

Валютний нагляд банків

Нацбанк визначив, що банки в Україні не мають права припиняти валютний нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних термінів розрахунків за операціями з експорту або імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов'язань шляхом взаємозаліку.