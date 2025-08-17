В каких новых специалистах нуждаются на рынке труда?

На сегодня новые профессии появились не только в IT-компаниях Украины, но и в других компаниях, например операторы связи или сети автозаправок, передает 24 Канал со ссылкой на статью Happy Monday.

Читайте также В Украине резко увеличилось количество банкротов: три новых дела ежедневно

AI Engineer

Например,, в компании Genesis появилась профессия, связанная со стремительным развитием AI в мире. Дело в том, что возникает потребность формировать новые подходы с бизнес-эффектом, а не только пользоваться самим продуктом AI.

В целом в наших продуктах формируется целый ряд новых профессий, где знание и понимание искусственного интеллекта – не преимущество, а требование. ИИ трансформирует как технические, так и креативные направления, и мы активно расширяем команду в соответствии с этими изменениями,

– заявили в компании.

Итак, профессия AI Engineer фокусируется на разработке и внедрении AI-решений. Эти решения упрощают процессы, оптимизируют операции и усиливают возможности прогнозирования в департаментах маркетинга, контента, поддержки пользователей и управления рисками в платежных операциях.

Data Scientist (GenAI)

Крупнейший оператор электронных коммуникаций в Украине, Киевстар, создал новую профессию, соответствующую нынешним вызовам бизнеса. Речь идет о такой вакансии, как data scientist.

Именно эта профессия стала одной из самых перспективных ролей в компании, а с начала 2024 Киевстар активно развивает ее.

Кто такой data scientist Это человек, который может получать из данных полезную информацию. Например, на основании предыдущих действий клиента можно предсказать, что он или она сможет с такой-то вероятностью купить товар еще раз.

Специалист по поддержанию ментального здоровья

Из-за полномасштабной войны холдинг ОККО Group создали новые профессии в сети для того, чтобы поддерживать людей в условиях неопределенности.

Как объясняют в компании, из-за того, что главной ценностью сейчас являются именно люди, их психологическое состояние требует особого внимания.

Заметьте! Известно, что новая профессия, связанная с ментальным здоровьем, предусматривает проведение индивидуальных консультаций и групповых тренингов, разработку онлайн-курсов по поддержке и ведения внутреннего сообщества с рекомендациями.