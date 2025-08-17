Яких нових спеціалістів потребують на ринку праці?

На сьогодні нові професії з'явилися не лише в IT-компаніях України, але й в інших компаніях, як-от оператори зв'язку чи мережі автозаправок, передає 24 Канал з посиланням на статтю Happy Monday.

AI Engineer

Наприклад, в компанії Genesis з'явилася професія, що пов'язана зі стрімким розвитком AI у світі. Річ у тім, що виникає потреба формувати нові підходи з бізнес-ефектом, а не лише користуватися самим продуктом AI.

Загалом у наших продуктах формується ціла низка нових професій, де знання й розуміння штучного інтелекту – не перевага, а вимога. ШІ трансформує як технічні, так і креативні напрямки, і ми активно розширюємо команду відповідно до цих змін,;

– заявили у компанії.

Отже, професія AI Engineer фокусується на розробці та впровадженні AI-рішень. Ці рішення спрощують процеси, оптимізують операції та підсилюють можливості прогнозування в департаментах маркетингу, контенту, підтримки користувачів та управління ризиками в платіжних операціях.

Data Scientist (GenAI)

Найбільший оператор електронних комунікацій в Україні, Київстар, створив нову професію, що відповідає теперішнім викликам бізнесу. Йдеться про таку вакансію, як data scientist.

Саме ця професія стала однією із найперспективніших ролей у компанії, а з початку 2024 року Київстар активно розвиває її.

Хто такий data scientist Це людина, що може отримувати з даних корисну інформацію. Наприклад, на підставі попередніх дій клієнта можна передбачити, що він чи вона зможе з такою-то ймовірністю купити товар ще раз.

Фахівець з підтримки ментального здоров'я

Через повномасштабну війну холдинг ОККО Group створили нові професії в мережі для того, щоб підтримувати людей в умовах невизначеності.

Як пояснюють в компанії, через те, що головною цінністю зараз є саме люди, їхній психологічний стан потребує особливої уваги.

Зауважте! Відомо, що нова професія, що пов'язана з ментальним здоров'ям, передбачає проведення індивідуальних консультацій та групових тренінгів, розробку онлайн-курсів з підтримки та ведення внутрішньої спільноти з рекомендаціями.