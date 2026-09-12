Нужно ли регистрировать ФЛП для продаж в инстаграме

Если страница в инстаграме используется для продажи товаров или оказания услуг, такая деятельность носит предпринимательский характер. В таком случае необходимо зарегистрировать ФЛП, сообщает Государственная налоговая служба.

Сделать это можно онлайн через портал "Дія". Заполнение заявления занимает около 10 минут, а сама услуга предоставляется бесплатно.

Также зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно офлайн через ЦПАУ.

Когда Instagram-магазину требуется кассовый аппарат

После регистрации можно вести предпринимательскую деятельность через соцсеть, но с соблюдением налоговых требований.

Продавцу необходимо обязательно учитывать, каким образом покупатель оплачивает товар.

Если средства поступают исключительно на текущий счет ФЛП по полным банковским реквизитам в формате IBAN, такая операция не является расчетной. В этом случае кассовый аппарат применять не нужно.

Зато предприниматель должен использовать РРО, если покупатель рассчитывается:

наличными;

платежной картой;

другим способом, который является расчетной операцией,

Например, ФЛП продает одежду через Direct:

Если продавец отправляет покупателю реквизиты счета ФЛП в формате IBAN, и покупатель самостоятельно перечисляет на него средства, в таком случае кассовый аппарат не требуется.

Когда же покупатель оплачивает заказ картой, такая операция считается расчетной, поэтому продавцу необходимо использовать РРО.

Как может наказать налоговая

Следует добавить, что отсутствие физического магазина или сайта не означает, что продажи через инстаграм остаются без внимания налоговой.

ГПСУ отмечает, что получает информацию о систематической предпринимательской деятельности в социальных сетях и проверяет такие случаи.

За ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации статья 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф до 85 тысяч гривен. Кроме того, налоговая может конфисковать продукцию, сырье и деньги, полученные от такой деятельности.

Напомним, предприниматели, зарабатывающие через инстаграм, на упрощенной системе налогообложения уплачивают единый налог, единый социальный взнос для зачисления страхового стажа и военный сбор. А вот определить группу ФЛП можно, в частности, по установленному для нее лимиту годового дохода.