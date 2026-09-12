Чи потрібен ФОП для продажів в Instagram

Якщо сторінка в Instagram використовується для продажу товарів або надання послуг, така діяльність має ознаки підприємницької. У такому випадку необхідно зареєструвати ФОП, повідомляє Державна податкова служба.

Зробити це можна онлайн через портал Дія. Заповнення заяви займає близько 10 хвилин, а сама послуга є безоплатною.

Також зареєструвати підприємницьку діяльність можна офлайн через ЦНАП.

Коли Instagram-магазину потрібен РРО

Після реєстрації можна провадити підприємницьку діяльність через соцмережу, але дотримуючись податкових вимог.

Продавцеві необхідно враховувати обов'язково, як саме покупець оплачує товар.

Якщо кошти надходять виключно на поточний рахунок ФОПа за повними банківськими реквізитами у форматі IBAN, така операція не є розрахунковою. У цьому випадку РРО застосовувати не потрібно.

Натомість підприємець має використати РРО, якщо покупець розраховується:

готівкою;

платіжною карткою;

іншим способом, який є розрахунковою операцією,

Наприклад, ФОП продає одяг через Direct:

Якщо продавець надсилає покупцю реквізити рахунку ФОП у форматі IBAN, і покупець самостійно переказує на нього кошти, у такому випадку РРО не потрібен.

Коли ж покупець оплачує замовлення карткою, така операція вважається розрахунковою, тому продавцю необхідно застосовувати РРО.

Як може покарати податкова

Слід додати, що відсутність фізичного магазину або сайту не означає, що продажі через Instagram залишаються поза увагою податкової.

ДПС зазначає, що отримує інформацію про системну підприємницьку діяльність у соціальних мережах і перевіряє такі випадки.

За провадження господарської діяльності без державної реєстрації стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф до 85 тисяч гривень. Крім того, податкова може конфіскувати продукцію, сировину та гроші, отримані від такої діяльності.

Нагадаємо, підприємці, які заробляють через Instagram, на спрощеній системі оподаткування сплачують єдиний податок, єдиний соціальний внесок для зарахування страхового стажу та військовий збір. А от визначити групу ФОП можуть, зокрема, за встановленим для неї лімітом річного доходу.