Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Что известно о попадании по гражданскому предприятию в Киеве

Журналисты рассказали, что попадание произошло в предприятие, на котором производили пластиковую посуду. Именно оно, вероятнее всего, стало источником ухудшения воздуха в столице.

В Киеве тушат пожар на гражданском предприятии / Видео "Мы-Украина"

Также в этом районе повреждения получил пункт ГСЧС.

Сейчас спасатели все еще пытаются окончательно ликвидировать пожар на этом гражданском предприятии.

К слову, из-за комбинированного удара по Киеву также пострадал склад издательства "Наш Формат". Взрывная волна выбила окна и повредила стены.

Кроме того, вражеская атака повредила несколько объектов "Новой почты" в украинской столице. В частности, пострадали отделения и сортировочное депо.