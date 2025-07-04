Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".
К теме Меня так трясло, – киевлянка рассказала, как спасалась с семьей после прилета
Что известно о попадании по гражданскому предприятию в Киеве
Журналисты рассказали, что попадание произошло в предприятие, на котором производили пластиковую посуду. Именно оно, вероятнее всего, стало источником ухудшения воздуха в столице.
В Киеве тушат пожар на гражданском предприятии / Видео "Мы-Украина"
Также в этом районе повреждения получил пункт ГСЧС.
Сейчас спасатели все еще пытаются окончательно ликвидировать пожар на этом гражданском предприятии.
К слову, из-за комбинированного удара по Киеву также пострадал склад издательства "Наш Формат". Взрывная волна выбила окна и повредила стены.
Кроме того, вражеская атака повредила несколько объектов "Новой почты" в украинской столице. В частности, пострадали отделения и сортировочное депо.