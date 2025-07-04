Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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Що відомо про влучання по цивільному підприємству у Києві

Журналісти розповіли, що влучання сталося у підприємство, на якому виробляли пластиковий посуд. Саме воно, найімовірніше, стало джерелом погіршення повітря в столиці.

У Києві гасять пожежу на цивільному підприємстві / Відео "Ми-Україна"

Також в цьому районі пошкоджень зазнав пункт ДСНС.

Наразі рятувальники все ще намагаються остаточно ліквідувати пожежу на цьому цивільному підприємстві.

До слова, через комбінований удар по Києву також постраждав склад видавництва "Наш Формат". Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила стіни.

Окрім того, ворожа атака пошкодила кілька об'єктів "Нової пошти" в українській столиці. Зокрема, постраждали відділення та сортувальне депо.