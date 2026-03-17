Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: что известно о пострадавших
- Россия осуществила удар по терминалу "Новой почты" в Запорожье, где 7 работников находились на смене.
- Пятеро работников получили контузии, один был ранен, а компания переключилась на резервные логистические мощности.
Утром 17 марта Россия осуществила удар по инновационному терминалу СИЧ "Новой почты" в городе Запорожье. Часть работников получила контузии и ранения.
Что известно об обстреле "Новой почты" в Запорожье?
Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора, сообщили в "Новой почте".
Все сотрудники, которые находились на смене, живы. По словам руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова, на работе были 7 работников.
Во время атаки работники находились в укрытии: пятеро получили контузии, один был ранен. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Сразу после атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сохранить стабильность доставки. Процессы уже перестроены – команда работает в усиленном режиме,
– сообщили в компании.
Сколько средств потеряла "Новая почта" после атак России?
На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.
Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,
– отмечают в компании.
Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.
В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов:
- Всего в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен,
Что известно о прошлом обстреле Запорожья?
16 марта в результате обстрела Запорожья беспилотниками были разрушены дома, под завалами оказалась 15-летняя девушка и женщина с инвалидностью. К сожалению, погибла еще одна женщина, пострадавшие сейчас в больнице, у них минно-взрывные травмы, переломы.
Около 15:50 14 марта россияне нанесли удары КАБами по жилым кварталам Запорожья.
Сначала сообщалось об одном погибшем мужчине и 18 раненых, в том числе трех детей. Впрочем, днем 15 марта стало известно, что в больнице умер 17-летний парень, который получил ранения в результате вражеской атаки. Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, объект инфраструктуры и автомобили.
9 марта враг нанес несколько ударов по Запорожью, используя ракеты, КАБы и дроны. Украинская ПВО работала над защитой, а информации о разрушениях или жертвах пока нет.