Арест топ-менеджеров

Отмечается, что задержали экспрезидента компании Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Для следствия оказалась недоступна Елена Кузьмина – юрист компании. Она к моменту вероятного задержания она уже была в Европе. Об аресте стало известно из российских СМИ.

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Поводом для обысков стало уголовное дело, первоначально возбужденное по статье 165 УК РФ ("нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), но затем следствие увидело признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По итогам задержаны два топменеджера "Балтики",

– сообщило издание.

Что произошло с Carlsberg Group в России

Пивоваренная компания Carlsberg прекратила сотрудничество со своим российским бизнесом и отказывается заключать какие-либо соглашения с правительством России, которые могли бы легализовать захват их активов в Москве. Напомним, что:

В июне 2023 года компания объявила, что хочет выйти с рынка России нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако это соглашение не было реализовано.

16 июля президент России подписал указ о передаче долей в компании "Балтика" под временное управление Росимущества. После этого основатель компании Таймураз Боллоев стал ее руководителем, а Carlsberg Group фактически утратила контроль над своим активом.

Согласно этому, в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с Балтикой, лишив ее прав на иностранные бренды. Также сообщалось, что материнская компания забрала собственность "Балтики" на территории Дании.

Борьба за бренды

Российская компания решила сражаться за бренды в суде. Так, 19 октября арбитраж как обеспечительная мера запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании "Балтика" на марки Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

Указ Путина вышел 16 июля, то есть в воскресенье. И якобы заинтересованные люди якобы после этого задним числом оформили аренду последней марки – Žatecký Gus, мол, успели еще до выходных. Ущерб, нанесенный компании, сейчас оценивается в 100 млн рублей,

– утверждает издание.

Вероятно, что уголовное дело является частью подготовки перед затяжным и, очевидно, международным выяснением отношений с Carlsberg по поводу брендов "Балтики" – как родных, так и лицензионных.