В 2021 году издание оценивало состояние Ярославского в 820 миллионов долларов, а в начале февраля этого года – в 1 миллиард долларов. Таким образом, активы бизнесмена по состоянию на конец августа потеряли 62% своей стоимости, и он теперь не является миллиардером.

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Потери Ярославского в результате активной российской агрессии

Украинский Forbes пишет, что больше всего подешевели активы харьковского бизнесмена, которые поп под обстрелы российской оккупационной армии. Так, финансово-промышленная группа Ярославского DCH потеряла в активах:

Харьковский аэропорт – 81% стоимости, или 65 миллионов долларов;

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – 78% стоимости;

Харьковский тракторный завод – 75%.

Среди прочего, ХТЗ расположен в Индустриальном районе Харькова, который российские оккупанты обстреливают довольно часто. Кроме того, ТРЦ "Караван", также принадлежащий Ярославскому, поврежден на 60%.

Отмечается, что из активов бизнесмена в Харькове сейчас работает только гостиница Kharkiv Palace. В то же время загруженность гостиниц в городе сейчас достигает не более 20%, когда безубыточный уровень составляет 35%.

К слову, в DCH пока официально не оценивали потери в результате обстрелов – в компании заявляют, что пока боевые действия продолжаются, оценивать масштабы преждевременно.

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При этом, едва ли не единственный актив Ярославского, который не претерпел обесценивания – яхта Kaiser стоимостью 50 миллионов долларов. Ее бизнесмен еще в марте обещал продать, а средства с продажи направить на восстановление Харькова. Однако, по данным издания "Украинская правда", судно до сих пор принадлежит Ярославскому.

Добавим, что в прошлом году харьковский бизнесмен входил в десятку самых богатых людей Украины. Сейчас же украинский Forbes оценивает состояние Александра Ярославского всего в 390 миллионов долларов.