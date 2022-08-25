У 2021 році видання оцінювало статки Ярославського у 820 мільйонів доларів, а на початку лютого цього року – в 1 мільярд доларів. Таким чином, активи бізнесмена станом на кінець серпня втратили 62% своєї вартості й він перестав бути мільярдером.

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Втрати Ярославського унаслідок активної російської агресії

Український Forbes пише, що найбільше подешевшали активи харківського бізнесмена, що потрапили під обстріли російської окупаційної армії. Так, фінансово-промислова група Ярославського DCH втратила в активах:

Харківський аеропорт – 81% вартості, або 65 мільйонів доларів;

Кременчуцький нафтопереробний завод – 78% вартості;

Харківський тракторний завод – 75%.

З-поміж іншого, ХТЗ розташований в Індустріальному районі Харкова, який російські окупанти обстрілюють доволі часто. Крім того, ТРЦ "Караван", який також належить Ярославському, пошкоджено на 60%.

Зазначається, що з активів бізнесмена у Харкові нині працює лише готель Kharkiv Palace. Водночас завантаженість готелів у місті наразі сягає не більше ніж 20%, коли беззбитковий рівень складає 35%.

До слова, у DCH поки офіційно не оцінювали втрат унаслідок обстрілів – у компанії заявляють, що поки бойові дії тривають, оцінювати масштаби передчасно.

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При цьому, чи не єдиний актив Ярославського, який не зазнав знецінення – яхта Kaiser вартістю 50 мільйонів доларів. Її бізнесмен ще у березні обіцяв продати, а кошти з продажу направити на відновлення Харкова. Проте, за даними видання "Українська правда", судно досі належить Ярославському.

Додамо, що минулого року харківський бізнесмен входив до десятки найбагатших людей України. Нині ж український Forbes оцінює статки Олександра Ярославського всього у 390 мільйонів доларів.