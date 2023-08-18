В скором времени россияне останутся без хорошего алкоголя. Pernod Ricard уходит с рынка окупантов. Хотя Вacardi, который готов работать с россиянами, несмотря на войну и преступления оккупантов, безусловно радуется – на одного сильного конкурента стало меньше.

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Pernod Ricard окончательно уходит из России

Концерн Pernod Ricard активно сворачивает всю деятельность в России. Согласно плану, к концу месяца компания должна закрыть свое представительство на рынке окупантов.

Руководитель российского подразделения уже был назначен на новую должность в другом регионе. В офисе продолжается работа по прекращению операционной деятельности. Практически вся команда уже покинула компанию, все остальные станут свободными уже к концу августа.

Отметим, что в 2020 – 2021 годах Pernod Ricard импортировала в России более 14 миллионов литров алкоголя. После полномасштабного вторжения россиян в Украину этот показатель сократился вдвое.

Наиболее известные бренды Pernod Ricard: