Незабаром росіяни залишаться без хорошого алкоголю. Pernod Ricard йде з ринку окупантів. Хоча Bacardi, який готовий працювати з росіянами попри війну та злочини окупантів, безумовно радіє – на одного сильного конкурента стало менше.

Читайте також Українці, які стояли біля витоків відомих світових корпорацій

Pernod Ricard остаточно йде з Росії

Концерн Pernod Ricard активно згортає усю діяльність у Росії. Згідно з планом, до кінця місяця компанія повинна закрити своє представництво на ринку окупантів.

Керівника російського підрозділу вже призначили на нову посаду в іншому регіоні. В офісі триває робота над припиненням операційної діяльності. Майже вся команда вже покинула компанію, всі інші стануть вільними вже до кінця серпня.

Зазначимо, у 2020 – 2021 роках Pernod Ricard імпортувала у Росії понад 14 мільйонів літрів алкоголю. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну цей показник скоротився вдвічі.

Найбільш відомі бренди Pernod Ricard: