Несмотря на многочисленные преступления российских оккупантов, активные боевые действия и международные санкции некоторые компании-гиганты продолжают работать в России. Среди них – Philips, боссы которого надеются сохранить остатки репутации всевозможными байками.

К теме Комфорт людей и безграничные возможности: что особенного в smart-городах, которые удивили мир

Как Philips оправдывает свою работу в России

Боссы компании сделали заявление, в котором попытались оправдать продолжение работы на территории страны-оккупанта. В частности, компания божится, что не получает от работы в России никакой прибыли, а работает там только "по призванию совести", ведь поставляет оборудование для больниц.

Право на здравоохранение является общим, и мы являемся частью системы, которая обеспечивает здравоохранение,

– заявил Рой Якоб, генеральный директор Philips.

Якоб также сказал, что работа компании в России сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования, например крупных медицинских сканеров. По словам гендира Philips, никакой прибыли за это нет.

Philips ранее перестала продавать в России товары личной гигиены, но оставила все, что касается ухода за матерями. В прошлом году глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес Philips в перечень 50 крупных компаний, которые продолжили работу в России и, соответственно, финансируют войну против Украины.