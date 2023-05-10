Попри численні злочини російських окупантів, активні бойові дії та міжнародні санкції деякі компанії-гіганти продовжують працювати у Росії. Серед них – Philips, боси якого сподіваються зберегти рештки репутації різноманітними байками.

До теми Комфорт людей та безмежні можливості: що особливого у smart-містах, якими захоплюється світ

Як Philips виправдовує свою роботу у Росії

Боси компанії зробили заяву, в якій спробували виправдати продовження роботи на території країни-окупанта. Зокрема, компанія божиться, ще не отримує від роботи в Росії ніякого прибутку, а працює там лише "за покликанням совісті", адже постачає обладнання для лікарень.

Право на охорону здоров'я є загальним, і ми є частиною системи, яка забезпечує охорону здоров'я,

– заявив Рой Якоб, генеральний директор Philips.

Якоб також сказав, що робота компанії у Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, наприклад, великих медичних сканерів. За словами гендира Philips, жодного прибутку за це немає.

Philips раніше перестала продавати у Росії товари особистої гігієни, але залишила все, що стосується догляду за матерями. Минулого року очільник МЗС України Дмитро Кулеба вніс Philips у перелік 50 великих компаній, які продовжили роботу в Росії та, відповідно, фінансують війну проти України.