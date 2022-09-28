При этом, хватало и желающих их приобрести, чаще всего – в гастросфере. Платформа Olx проанализировала, на какой бизнес и где в Украине был наибольший спрос и предложение, передает Бизнес 24.

Читайте также Две недели от запуска MadeWithBravery: с каких стран и что покупают на маркетплейсе Украины

Продажа бизнеса "под ключ" в условиях активной войны

С 24 февраля 2022 года в разделе платформы Olx "Бизнес и услуги" больше всего предлагали приобрести следующее:

магазины – 7 124 объявления;

кофейни – 3 739 объявлений;

сайты – 2 168 объявлений;

кафе – 1 268 объявлений;

франшизы – 1 237 объявлений.

В марте этого года было множество объявлений о продаже именно магазинов и сайтов, в мае – июне – кафе и франшиз, а вот в августе – кофеен. В то же время меньше всего предложений зафиксировано по продаже зоомагазинов и цветочного бизнеса.

Вместе с тем в течение пандемических 2020 – 2021 годов предложений по продаже готового бизнеса было значительно меньше, однако категории были похожими. Тогда больше всего объявлений размещалось по продаже кафе, интернет-магазинов, инстаграм-страниц и франшиз.

За последние шесть месяцев больше всего предложений покупки готового бизнеса было на Киевщине – в общей сложности почти 54 тысяч объявлений. На Днепропетровщине и Одесщине показатели были ниже – 17,5 и 13,7 тысячи объявлений соответственно. Между тем, почти одинаковое количество бизнесов хотели продать во Львовской и Харьковской областях – по 10 тысяч объявлений.

Вас может заинтересовать Бензин, ремонт и маникюр: какие услуги интересовали украинцев больше всего во время войны

Спрос на рынке

Отмечается, что запрос украинцев на приобретение бизнеса под ключ отличался от предложений на рынке. Так, с марта по август чаще всего хотели купить кофейни и бары – по 13 отзывов на 1 объявление.

Кроме того, украинцы интересовались фургонами, оборудованными для приготовления уличной еды, а именно фудтраками – 12 отзывов на 1 объявление. Такой же интерес зафиксирован касательно покупки ютуб-каналов.

При этом чаще всего приобрести готовый бизнес украинцы были готовы в Черкасской, Киевской и Черниговской областях – в среднем по 5 отзывов на 1 объявление. Несколько меньший спрос зафиксирован в Кировоградской и Ивано-Франковской областях – по 4 отзыва на 1 объявление.