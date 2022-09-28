При цьому, не бракувало й охочих їх придбати, найчастіше – у гастросфері. Платформа Olx проаналізувала, на який бізнес та де в Україні нині найбільший попит та пропозиція, передає Бізнес 24.

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Продаж бізнесу "під ключ" в умовах активної війни

З 24 лютого 2022 року у розділі платформи Olx "Бізнес та послуги" найбільше пропонували придбати таке:

магазини – 7 124 оголошення;

кав'ярні – 3 739 оголошень;

сайти – 2 168 оголошень;

кафе – 1 268 оголошень;

франшизи – 1 237 оголошень.

У березні цього року було безліч оголошень щодо продажу саме магазинів та сайтів, у травні – червні – кафе та франшиз, а ось у серпні – кав'ярень. Водночас найменше пропозицій зафіксовано з продажу зоомагазинів та квіткового бізнесу.

Разом з тим, протягом пандемійних 2020 – 2021 років пропозицій щодо продажу готового бізнесу було значно менше, проте категорії були схожими. Тоді найбільше оголошень розміщувалось стосовно продажу кав'ярень, інтернет-магазинів, інстаграм-сторінок та франшиз.

За останні шість місяців найбільше пропозицій купівлі готового бізнесу було на Київщині – загалом майже 54 тисячі оголошень. На Дніпропетровщині та Одещині показники були нижчим – 17,5 та 13,7 тисячі оголошень відповідно. Тим часом майже однакову кількість бізнесів хотіли продати у Львівській та Харківській областях – по 10 тисяч оголошень.

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Попит на ринку

Зазначається, що запит українців на придбання бізнесу "під ключ" відрізнявся від пропозицій на ринку. Так, з березня по серпень найчастіше хотіли придбати кав'ярні та бари – по 13 відгуків на 1 оголошення.

Крім того, українці цікавилися фургонами, обладнаними під приготування вуличної їжі, а саме фудтраками – 12 відгуків на 1 оголошення. Такий же інтерес зафіксовано щодо купівлі ютуб-каналів.

При цьому, найчастіше придбати готовий бізнес українці були готові у Черкаській, Київській та Чернігівській областях – у середньому по 5 відгуків на 1 оголошення. Трохи менший попит зафіксовано у Кіровоградській та Івано-Франківській областях – по 4 відгуки на 1 оголошення.